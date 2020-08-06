В Башкирии мужчина забил бывшего работодателя топором, чтобы рассчитаться с долгами

Мужчина несколько раз ударил спящую жертву по голове обухом топора

В Башкирии на 16 лет посадили жителя Вологодской области, который убил бывшего работодателя, чтобы рассчитаться с долгами. Его признали виновным по двум статьям – убийство и разбой. О приговоре 6 августа сообщил Следственный комитет республики.

Преступление произошло в октябре 2019 года. 15 числа в СК поступила информация об обнаружении в собственном доме в селе Верхние Киги трупа 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. У погибшего из жилища пропали деньги и другие ценности.

В ходе разбирательства подозрение следователей пало на 28-летнего мужчину. Ранее он работал у потерпевшего на пилораме и временно проживал в том же селе. На тот момент он нигде не был трудоустроен и средств к существованию не имел. Несмотря на это, после смерти бывшего работодателя он раздал долги, купил телефон и другие личные вещи, а затем уехал в город Сатку Челябинской области. Там его и задержали правоохранители.

«В ходе осмотра его жилища были обнаружены похищенные вещи, а также топор со следами крови потерпевшего. Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном», – передали в СК.

Обвиняемый рассказал, что расправился с потерпевшим в ночь с 12 на 13 октября. Он проник к нему в дом, чтобы украсть оттуда деньги. Живым бывшего работодателя преступник оставлять не собирался. Пока тот спал, он несколько раз ударил его по голове обухом топора. От полученных травм хозяин дома скончался на месте. Обвиняемый похитил у убитого 25 тысяч рублей и другие ценности, после чего скрылся.

Суд приговорил фигурантка двух уголовных статей к 16 годам «строгача» с последующим ограничением свободы на два года.