С жителей Башкирии начнут взимать комиссию при оплате счетов за «коммуналку»

С 13 сентября 2020 года с жителей Башкирии будет взиматься комиссия при оплате счетов за коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства России было принято 5 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба «Башэлектросбыта».

В компании пояснили, что комиссия будет взиматься с тех, кто оплачивает «коммуналку» через банки, почту и платежных агентов. Посредники обязаны информировать клиентов о списании дополнительных средств и их размере.

Чтобы избежать комиссии при оплате счетов, «Башэлектросбыт» рекомендует использовать сервис «Личный кабинет клиента».