Уфимка получила в подарок землю в Москве на миллиард рублей

Уфимка Зарема Салихова получила от семейства Федунов землю с участком в Москве ценой в миллиард рублей.

Напомним, что ранее мы писали о 34-летней Зареме, которую в спортивных СМИ начали называть женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Накануне выяснились новые подробности жизни уроженки Уфы в Москве.

По данным издания «Baza», в 2013 году родной брат Леонида Федуна Андрей переписал на уфимку 25 соток земли и роскошный дом в Серебренном бору в Москве. Даже по самым скромным кадастровым оценкам, стоимость такого участка и жилплощади составляет 600 миллионов рублей. На практике же встречается такое, что реальная стоимость земли может превышать кадастровую в несколько раз. В том же Сосновом бору журналисты нашли недвижимость и у самого владельца московского клуба.