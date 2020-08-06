МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре Фото: Алексей ФОКИН

МЧС Башкирии четвертый день подряд объявляет штормовое предупреждение по сильному ветру. 7 августа, в отдельных районах республики ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В аварийном ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности.

По данным синоптиков завтра в регионе обойдется без осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным. Температура воздуха грядущей ночью составит 14-19° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28-33°. Со следующего дня, 8 августа, температура на территории Башкирии начнет падать. Днем будет уже 21-26°.