Сотрудников «скорой» в Башкирии после жалобы на условия труда оставили без кроватей

скриншот видео

Сотрудников скорой медицинской помощи города Благовещенска после жалобы на условия труда остались без кроватей в комнате отдыха. Как пояснили в Минздраве, мебель была вынесена из помещения на время ремонта. Водителям неотложки из-за этого пришлось отдыхать на полу.

Напомним, ранее один из работников «скорой» показал на видео неблагоустроенную и тесную «комнату отдыха водителей» со сдвинутыми в ряд кроватями, столом и холодильником. После того как запись приобрела общественный резонанс в этой самой комнате начали делать косметический ремонт. Об этом заявили в министерстве здравоохранения.

«В данном помещении, комнате отдыха для водителей, производится косметический ремонт. Красятся стены и именно поэтому были вынесены кушетки и мебель. Есть временные неудобства, но это с целью того, чтобы привести помещение в хорошее состояние. До сотрудников, водителей данная информация доведена. Ремонт завершается уже сегодня [5 июля], сделана раздевалка, душевая, комната отдыха. Замена санузла будет произведена до конца недели», – сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.

фото: Минздрав

Когда из комнаты отдыха водителей «скорой» вынесли мебель, сотрудникам после возвращения с тяжелого вызова приходилось размещаться на полу. На видео это зафиксировал Егений Немзоров – тот самый водитель, который придал историю огласке.

«Вот так отдыхают водители скорой помощи. На полу. Пришли в ночную смену. А вот он, обещанный диван – говорит мужчина за кадром, показывая сложенный матрас»

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» Немзоров сообщил, что ремонт действительно идет. В небольшой комнатушке устанавливают и душ. Когда его не было, сотрудникам приходилось после нескольких часов работы в противочумных костюмах «мыться в гараже с обычного шланга под воротами». Это продолжалось четыре месяца – с начала пандемии коронавируса.

Рабочие делают ремонт в комнате, даже когда водители возвращаются после вызова: «С вызова приезжаешь – они там. Кушаем, как придется. Они сверлят – мы кушаем».

«Даже пускай десять раз идет ремонт. А люди-то что, скоты, что ли? На видео четко и ясно видно, что люди сидят на полу. Но люди-то не скоты, людям же отдыхать нужно. Каким образом впятером там разместиться? А как горизонтальное положение принять? Нужен юрист, который поставит их всех на место и скажет, что положена комната отдыха, положено на одного человека несколько квадратов, положена комната приема пищи», – рассказал Немзоров.

По его словам, на всех сотрудников «скорой» «пошло давление»: «Все уже включили «заднюю передачу». Просто людей зашугали, и все. Мне по барабану, если честно, а люди боятся. Чего боятся – не знаю».