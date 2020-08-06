Уфимец-олигарх хочет соединить Англию и Францию подводным кабелем за 1,2 млрд евро Фото: Василий Вахрин

72-летний олигарх из Уфы Виктор Федотов оказался владельцем компании, которая хочет проложить подводный тоннель между Англией и Францией.

В случае успешной реализации, проект компании «Aquind» сможет обеспечить Англию дополнительными 2 гигаваттами энергии с материка. Это обеспечит порядка 5% всей необходимой для острова энергии. На данном этапе проект, уже получивший значимость национального, находится на стадии одобрения руководством страны.

Английские журналисты попытались выяснить, кто является руководителем компании, готовый взяться за соединение энергопотоков двух стран.

По данным газеты The Times, владельцем фирмы «Aquind» является 73-летний уроженец Уфы Виктор Федотов. Бизнесмен родился и вырос в Уфе, затем он отучился в УГАТУ, успел поработать на УМПО и занимал руководящие посты в администрации Калининского района башкирской столицы. С 1990 года Федотов работал в сфере топ-менеджмента российских нефтяных компаний. По всей видимости, в нулевых олигарх перебрался в Соединенное Королевство и получил там гражданство.

Ранее английские СМИ сообщали, что компания Федотова с 2018 года передала консервативной партии Великобритании порядка 240 тысяч евро. Личность конкретного донатора тори не называли, ссылаясь на защиту информации о частных лицах.

Также журналисты подчеркивают, что Федотов является непубличным человеком, который живет в доме за семь миллионов евро и не общается с соседями.