24-я жертва коронавируса в Башкирии: что о ней известно

У 24-й жертвы коронавируса было три сопутствующих заболевания

6 августа стало известно о 24-й жертве коронавируса в Башкирии. Как пояснили в региональном Минздраве, от COVID-19 умерла жительница Уфы. Ей было 59 лет. У женщины были сопутствующие заболевания [в ведомстве их назвали «неблагоприятным фоном»]: ожирение второй степени, сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Отметим, что ожирение было диагностировано 49-летнему уфимцу, который так же скончался от коронавируса. Сахарный диабет был у нескольких жертв COVID-19 – как минимум у 56-летней жительницы Белебеевского района и 33-летнего мужчины из Мечетлинского района.

По состоянию на 6 августа 2020 года в Башкирии подтвердилось 6955 случаев коронавируса.