В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

В Башкирии от коронавируса скончался 24-й житель Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии от коронавирусной инфекции скончался 24-й житель. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики. Такую же информацию дает портал «стопкоронавирус.рф». Пока никаких данных о новой жертве COVID-19 нет. В ближайшее время ситуацию должно прояснить региональное Министерство здравоохранения.

По состоянию на 12 часов 6 августа в Башкирии подтверждено 6955 случаев коронавируса (+35 за сутки). За все время выздоровело 5306 человек (+23 за сутки). На лечении остаются 1625 жителей: 207 – в больницах, а 1418 переносят болезнь в легкой форме у себя дома.