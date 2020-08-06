В мечети башкирского города у пенсионера украли телефон

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В мечети башкирского города Нефтекамска у 66-летнего прихожанина украли телефон. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

С заявлением в полицию пожилой мужчина обратился 5 августа в третьем часу ночи. Правоохранителям он рассказал, что утром оставил на столе в помещении мусульманского храма свой мобильник, а когда спустя несколько часов вернулся за ним, его уже не было.

В мечети полицейские обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого воришки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе. У прихожанина украли мобильник в туалете.