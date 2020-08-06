Авиакомпании резко снизили цены на перелеты из Уфы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса авиакомпании решили снизить цены на перелеты из Уфы.

Так, в августе самый дешевый билет из башкирской столицы в Москву обойдется пассажирам всего в 2185 рублей. Такую цену предлагает UTair. Чуть дороже перелет у RedWings (2840 рублей) и у «Победы» (3149 рублей).

Такая же ценовая политика у некоторых авиаперевозчиков наблюдается и в сентябре. NordWind предлагает слетать в столицу России за 2115 рублей, Utair сохранит стоимость в 2185 рублей. Дешевые авиабилеты также можно купить у RedWings – (2240 рублей), «Победы» (2699 рублей) и S7 Airlines (2996 рублей).