В Башкирии добровольцы помогли с тушением лесных пожаров

Фото предоставлено ТПП РБ

В Бурзянском и Белорецком районах горели леса, в 5-ти местах были зафиксированы большие очаги возгорания. На место пожара незамедлительно прибыли пожарники, МЧС и лесники. Но в какой-то момент они поняли, что не справляются и необходима помощь добровольцев.

ТПП РБ организовало волонтерское движение, которое направилось в Бурзян на тушение пожаров. Там были не только мужчины, но и женщины. Так как нужны были и повара.

ТПП РБ выделили финансовые средства и помогли в организации транспорта, закупке сухпайка и средств тушения пожара (лопаты, мотыги и др). Многим из волонтеров труд был оплачен в размере от 1000 до 500 рублей в день. Полностью организовали ночлег, питание, чай, воду и СИЗ.

Те, кто передвигался на своем транспорте ТПП РБ отдельно оплачивали бензин, при условии что машина была полностью укомплектована.

Мы всегда безоговорочно и безусловно участвуем в таких акциях, и считаем, что это самая правильная социально-ориентированная позиция. Всего было выделено на тушение пожара более 500 тысяч рублей, - отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Нашими членами стоит гордиться, и мы это проходили уже в самом начале пандемии, и на протяжении всего кризиса, продолжаем быть вместе и помогать тому, кто в этом нуждается. Президенты других палат берут пример с нашего социально-ориентированного Президента ТПП РБ Тимура Хакимова. Ему доверяют, за ним идут. И предприниматели, наши члены, да и не только, присоединяются. Сами звонят, предлагают помощь. В этот раз помогали не только финансово, так как нужна была еще и реальная физическая сила и человеческая помощь и мы это сделали, - рассказала пресс-служба ТПП РБ.