На месте стройки в центре Уфы найдены останки мамонта

скриншот сюжета "ГТРК-Башкортостан"

В центре Уфы на месте стройки пешеходного перехода возле монумента Дружбы были обнаружены останки мамонта. Фрагмент бивня древнего животного нашли археологи. Они работали рядом со строителями. О находки сообщили в «ГТРК-Башкортостан».

«Порядка десяти пятнадцати тысяч лет назад жили эти животные. И плюс к этому на территории Башкирии очень большое количество мастодонтов было обнаружено. То есть в данном случае бивень мамонта не является чем-то из ряда вон выходящим», – отметил научный сотрудник БГПУ имени Акмуллы Николай Щербаков.

Примечательно, что подобные останки нередко находятся вперемешку с более поздними артефактами – человеческими костями, средневековой керамикой, фрагментами взорванной в XX веке Троицкой церкви.