На дорогах Башкирии за сутки погибли четыре человека

фото: ГИБДД РБ

На территории Башкирии за минувшие сутки зафиксировано сразу четыре ДТП со смертельным исходом. Погибли два водителя и два пешехода. Подробнее о происшествиях сообщили в ГИБДД РБ.

Первая авария случилась вчера утром в Абзелиловском районе. На 12 километре трассы Аскарово-Аэропорт 63-летний житель Челябинской области на вазовской «одиннадцатой» не справился с управлением на опасном повороте и вылетел в кювет. Водитель скончался на месте.

Второй дорожный инцидент зарегистрирован в Белорецке. В десятом часу вечера на улице Кирова 67-летний горожанин на «Ладе Калина» насмерть сбил 64-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

фото: ГИБДД РБ

Час спустя уже в Чишминском районе на восьмом километре автодороги Чишмы-Языково-Чекмагуш 64-летний местный житель на ВИС съехал в кювет, где машина опрокинулась. Автомобилист скончался до приезда медиков, а его 51-летний пассажир был доставлен в больницу.

Последний смертельный случай произошел сегодня, 6 августа, в четвертом часу утра. На первом километре южного подъезда к Салавату 20-летний житель Стерлитамака за рулем ВИС сбил 38-летнего мужчину. По предварительной информации, он пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Пешеход от полученных травм умер на месте.

По данным дорожной полиции, на дорогах Башкирии за минувшие сутки пострадали 14 человек.