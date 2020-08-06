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Власти Башкирии выделили землю под строительство индустриального парка

Торги не проводились
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Глава Башкирии Радий Хабиров выпустил распоряжение выделить «Корпорации развития Республики Башкортостан» земельный участок площадью 100 квадратных метров в аренду без торгов.

На площади 100 квадратных метров в Благовещенском районе планируется построить индустриальный парк, управляющей компанией которого будет корпорация. Администрации района уже рекомендовано заключить договор аренды.

По информации Ъ-Уфа, кадастровая стоимость участка составляет 22,51 млн рублей. На нем планируется создать индустриальный парк «Благовещенский» до конца 2022 года для представителей малого и среднего бизнеса с не менее 10 рабочих мест.