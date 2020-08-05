Роспотребнадзор Башкирии сообщил список лабораторий для сдачи теста на коронавирус

На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликован список медицинских лабораторий, где жители Башкирии могут сдать анализ на наличие коронавируса.

Всего к исследованиям допущены шесть лабораторий, все они представляют частный сектор. Четыре медцентра расположены в Уфе, еще один в Уфимском районе и еще один в Салавате.

В ведомстве сообщили, что сдать анализ можно в медицинском центре «МЕГИ» в Уфе на улице Менделеева, в «МедиаЛабе», в «Исследовательском центре «Лаборатория», в «Центре медицинских исследований» и «Центре лабораторной диагностики», а также в «Медсервисе», который находится в Салавате.

Все анализы в этих центрах платные, стоимость исследования на наличие коронавируса составит около двух тысяч рублей. Напомним, что в Башкирии сегодня было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса, официально известно, что за весь период пандемии коронавирусом заразились 6920 человек.