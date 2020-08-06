«Гринпис» просит Генпрокуратуру остановить вырубку леса на Куштау

На имя генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова от лица «Гринпис» направлено обращение с просьбой остановить разработку месторождения соды на территории шихана Куштау. В экологической организации уверены, что нужно проверить деятельность недропользователя, который, по их мнению, действует с нарушениями.

В настоящий момент на шихане уже идет вырубка леса, передает Znak.com. Местные активисты 4 августа выехали на место, чтобы заблокировать лесорубов на Куштау и встать «живым препятствием» для проезда спецтехники. У подножья шихана сейчас разбит палаточный лагерь.

О том, что Куштау будет разработан было известно еще в прошлом году. Местные жители не согласны с решением властей и предпринимают попытки защитить гору. В последний раз 5 июля была проведена акция в защиту шихана, когда у подножья в живую цепь выстроились активисты и местные жители