Еще на одном крупном предприятии Башкирии произошла вспышка коронавируса

Роспотребнадзор ведет расследование причин возникновения очага заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на заводе Lasselsberger Ceramics.

Со ссылкой на башкирское управление ведомства «Интерфакс» сообщает, что на заводе было подтверждено наличие коронавируса у семи сотрудников. Данные известны только по состоянию на 28 июля.

Все заболевшие сейчас не допущены к работе, проверяются лица, которые с ними были в контакте, в помещениях завода проведут дезинфекцию.

«КП-Уфа» ранее передавала о вспышке коронавируса на УМПО. Представительница предприятия сообщили, что все заболевшие сотрудники переносят COVID-19 в легкой форме. Пожилых и хронически больных работников отправили на самоизоляцию.