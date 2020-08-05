Жительница Башкирии обвинила любовника в сексуальном насилии над ее 9-летней дочерью

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белокатайском районе Башкирии местная жительница обвинила любовника в насилии над ее малолетней дочерью. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Женщина обратилась в полицию утром 4 августа. Она рассказала сотрудникам, что ее 49-летний сожитель в период с 11 января по 15 апреля «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении 9-летней дочери. Девочка в этом году только закончила третий класс сельской школы. По предварительной информации, систематическое насилие происходило в том же доме, где и проживала семья. Как именно вскрылась правда, собеседник не уточнил.

Когда полицейские задерживали мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе в отделе МВД подозреваемый дал признательные показания, после чего его арестовали.