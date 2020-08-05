В Башкирии в частном доме обнаружили обезображенное тело мужчины

В Башкирии местного жителя убили прямо в собственном доме.

Как стало известно редакции «КП-Уфа» от собственного источника, история произошла в одном из сел в Белокатайском районе республики. В частном доме стражи порядка обнаружили тело 42-летнего хозяина помещения. Все жилище было в крови, а на голове убитого была рассеченная рана.

Известно, что погибший работал машинистом в одной из местных промышленных компаний. Ранее мужчина был судим за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти мужчины. Не исключено, что она носит криминальный характер.