5 Авг. 2020 2020-08-05T16:01:15+03:00

В Башкирии рецидивист жестоко расправился с подругой на берегу озера

Мужчину задержали в момент, когда он пытался замести следы

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В Мелеузе местный житель зарезал подругу на берегу озера и пытался замести следы.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткая драма в популярном месте отдыха произошла 3 августа. 54-летний мужчина, ранее судимый за убийство, выпивал вместе со своей 31-летней подругой и ее сожителем. По неизвестным пока причинам, в один момент рецидивист схватил нож и ударил женщину в грудь. Несчастная скончалась на месте.

В пресс-службе Следкома Башкирии сообщили подробности жуткого преступления. Оказалось, что стражей порядка на место вызвал сожитель погибшей женщины. Прибывшие на место оперативники обнаружили убийцу, когда тот пытался смыть кровь женщины с ножа и одежды.

По факту случившегося убийства возбудили уголовное дело. Виновника преступления задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU