2020-08-05T15:13:27+03:00
Происшествия

Рядом с популярным общепитом в Уфе вспыхнули электропровода

В МЧС объяснили произошедшее «аварийно-токовым явлением»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня, 5 августа, в Уфе рядом с рестораном быстрого питания KFC на улице Космонавтов загорелись электропровода. Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 14:08.

На место происшествия были направлены пожарные подразделения и другие экстренные службы. По приезде спасателей изоляция электропроводов и ЛЭП уже тлели.

Как пояснили в аварийном ведомстве, причиной пожара стало «аварийно-токовое явление» в питающем кабеле троллейбусной линии. В обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель. Ситуация по восстановлению электроснабжения находится на контроле главного управления МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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