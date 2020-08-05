Рядом с популярным общепитом в Уфе вспыхнули электропровода

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:13:27+03:00

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Сегодня, 5 августа, в Уфе рядом с рестораном быстрого питания KFC на улице Космонавтов загорелись электропровода. Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 14:08.

На место происшествия были направлены пожарные подразделения и другие экстренные службы. По приезде спасателей изоляция электропроводов и ЛЭП уже тлели.

Как пояснили в аварийном ведомстве, причиной пожара стало «аварийно-токовое явление» в питающем кабеле троллейбусной линии. В обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель. Ситуация по восстановлению электроснабжения находится на контроле главного управления МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU