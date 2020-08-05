В условиях пандемии коронавируса два лагеря в Башкирии приняли 480 детей

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:29:24+03:00

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Несмотря на запрет, в условиях пандемии коронавируса в Башкирии были открыты два оздоровительных лагеря, которые в сумме успели принять 480 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Оба лагеря находились в Мелеузовском районе. 29 июня открылся «Горный воздух», в который заехали 220 человек, а 2 июля – «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», куда успели попасть 260 детей.

На обе организации были заведены административные дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы были переданы в районный суд, который в качестве наказания приостановил деятельность лагерей. В Роспотребнадзоре добавили, что «нежелательных эпидемиологических последствий» после открытия организаций «не наступило».

ИСТОЧНИК KP.RU