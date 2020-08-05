2020-08-05T13:52:55+03:00
Происшествия

Житель Башкирии разбился за рулем легковушки, не вписавшись в опасный поворот

Мужчина погиб до приезда бригады медиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 5 августа в Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным региональной ГИБДД, авария была зафиксирована около десяти часов утра на 12 километре трассы Аскарово-Аэропорт. По одной из версий, 63-летний житель Челябинской области за рулем вазовской «одиннадцатой» не вписался в опасный поворот и вылетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Сейчас инспекторы устанавливают обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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