С августа уфимцы будут получать еще одну квитанцию за услугу ЖКХ

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:17:36+03:00

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С августа 2020 года жители Уфы начнут получать еще одну квитанцию за услугу ЖКХ. Дело в том, что Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) прекращает начисление и сбор средств за газоснабжение. Соответствующая строка будет исключена из платежек. Вместо этого отдельный квиток за потребляемый газ будет приходить от «Газпром межрегионгаз Уфа». Об этом сообщается на сайте ЕРКЦ.

Потребители могут задать все интересующие вопросы по поводу начислений за газ по телефону 8 (987) 471-71-04 (Единая справочная служба «Газпром межрегионгаз Уфа»). Режим работы: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU