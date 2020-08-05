2020-08-05T13:17:36+03:00
Общество

С августа уфимцы будут получать еще одну квитанцию за услугу ЖКХ

ЕРКЦ прекратило начисление средства за газоснабжение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С августа 2020 года жители Уфы начнут получать еще одну квитанцию за услугу ЖКХ. Дело в том, что Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) прекращает начисление и сбор средств за газоснабжение. Соответствующая строка будет исключена из платежек. Вместо этого отдельный квиток за потребляемый газ будет приходить от «Газпром межрегионгаз Уфа». Об этом сообщается на сайте ЕРКЦ.

Потребители могут задать все интересующие вопросы по поводу начислений за газ по телефону 8 (987) 471-71-04 (Единая справочная служба «Газпром межрегионгаз Уфа»). Режим работы: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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