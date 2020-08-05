МЧС Башкирии вновь предупредило жителей о сильном ветре
Порывы достигнут 17 метров в секунду
Сильный ветер поднимется днемФото: Алексей БУЛАТОВ
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МЧС Башкирии третий день к ряду предупреждает жителей республики о сильном ветре. Прогнозируются порывы до 17 метров в секунду. Непогода придет в республику завтра днем, 6 августа. Кроме того, ночью и утром отдельные участки автодорог накроет туман. Он сократит видимость до 500 метров.
По данным Башгидромета, завтра в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным. Температура воздуха ночью составит 14-19°. Днем столбик термометра поднимется до отметок в 28-33°.
ИСТОЧНИК KP.RU