2020-08-05T11:54:31+03:00
Общество

Французские инвесторы помогут Башкирии с производством меда на экспорт

4 августа глава республики встретился с иностранными партнерами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи – акционеры компании «Отрада» – могут создать в Башкирии базу по производству меда. Об этом стало известно 4 августа в ходе встречи руководителя региона Радия Хабирова с иностранными партнерами в Доме республики.

Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, речь идет об инвестпроекте, который будет реализован в течение пяти лет. В республике планируется создать производственную базу из 50 тысяч пчелосемей и открыть лабораторию качества меда с международной аккредитацией. Главная цель проекта – изготовление различной медовой продукции для экспорта в страны Европы и Азии.

Инвесторы высоко оценили потенциал региона по выходу на международный рынок и заявили о готовности продвигать бренд республиканского меда. Для запуска проекта была зарегистрирована компания «Би Хэппи» (в переводе с английского – «Счастливая пчела»).

Хабиров на встрече с французскими коллегами отметил, что мед имеет для Башкирии «исключительно важное значение. Он всегда отличался очень высоким качеством и целебными свойствами». Позже на своих страницах в соцсетях он добавил, что задача властей – «поддержать пчеловодство как отрасль и вывести ее на современный уровень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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