2020-08-05T11:15:43+03:00
Происшествия

В Уфе водолазы достали из реки труп пропавшего мужчины

Спасатели начали искать горожанина, когда на берегу были обнаружены его вещи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗфото: УГЗ
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В Уфе утром 5 августа водолазы достали из реки Белой труп пропавшего накануне мужчины. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Спасатели начали искать горожанина вчера вечером, после того как от очевидцев поступила информация о том, что на противоположном берегу микрорайона Третья пристань обнаружены мужские вещи.

«На место были направлены сотрудники полиции и Управления гражданской защиты Уфы. По предварительной информации, пропал 33-летний мужчина, который отдыхал на берегу водоема с друзьями», – передали в УГЗ.

На реке были организованы водолазные работы. Тело удалось обнаружить только сегодня, около 11 часов утра. По данным спасателей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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