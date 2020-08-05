В Уфе водолазы достали из реки труп пропавшего мужчины
В Уфе утром 5 августа водолазы достали из реки Белой труп пропавшего накануне мужчины. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
Спасатели начали искать горожанина вчера вечером, после того как от очевидцев поступила информация о том, что на противоположном берегу микрорайона Третья пристань обнаружены мужские вещи.
«На место были направлены сотрудники полиции и Управления гражданской защиты Уфы. По предварительной информации, пропал 33-летний мужчина, который отдыхал на берегу водоема с друзьями», – передали в УГЗ.
На реке были организованы водолазные работы. Тело удалось обнаружить только сегодня, около 11 часов утра. По данным спасателей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU