Число заразившихся коронавирусом жителей Башкирии приближается к семи тысячам

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:49:22+03:00

За сутки с учета по выздоровлению было снято только пять человек

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В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились 34 человека. Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии приближается к семи тысячам – 6920 по состоянию на 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Выздоровело за последние 24 часа только пять жителей региона (всего – 5283). На лечении остаются 1614 человек, 193 из них лежат в больницах, а 1421 – переносят болезнь в легкой форме у себя дома.

Новых жертв коронавирусной инфекции не зарегистрировано. По официальным данным, ковид стал основной причиной смерти для 23 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU