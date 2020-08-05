2020-08-05T12:45:14+03:00
Общество

В Уфе восьмилетняя девочка заболела анорексией из-за новости о разводе родителей

За полгода малышка потеряла в весе 15 килограммов, ей понадобилась помощь психиатров
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе восьмилетняя девочка заболела нервной анорексией и довела себя до крайнего истощения из-за новости о предстоящем разводе родителей. Как рассказали в региональном Минздраве, малышка росла в полной и благополучной семье, хорошо училась в школе, была добрым и отзывчивым ребенком. Однажды девочка подслушала разговор родителей, в котором они обсуждали предстоящий развод, и это серьезно отразилось на ее психике – она постоянно плакала и переживала, пытаясь помочь родителям. Обеспокоенные близкие приняли решение отвезти дочь на море, но второклассница там стала ограничивать себя в еде, постоянно проверяла свой вес, жаловалась на тошноту и отвращение к пище. Вес ребенка начал стремительно падать.

После возвращения с отдыха родители обратились педиатру, неврологу, эндокринологу, онкологу, проходили лечение в детском гастроэнтерологическом отделении, лечение результата не приносило. За 6 месяцев девочка потеряла более 15 килограммов и весила всего около 18 кг, - рассказали в ведомстве.

В итоге школьница полностью отказалась от твердой и жидкой пищи, и после консультации с детским психиатром, ее перевели в отделение психиатрического стационара и поместили в реанимацию, ведь малышка находилась на крайней степени истощения. Там она провела две недели, а когда уже жизни девочки ничего не угрожало, ее перевели в профильное отделение и начали психокоррекцию, а также параллельно вели работу с родителями.

- Благодаря слаженной работе врачей – психиатров в течение трех недель комплексного лечения восстановился аппетит и сон, улучшилось настроение, пропало отвращение к пище, девочка стала активной, подвижной, с удовольствием участвовала в детских играх, за месяц прибавка в весе составила более 5 кг. Она начала даже строить планы на дальнейшие занятия в школе и участие в творческих конкурсах. После девочку выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение детского психиатра, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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