В Минздраве рассказали, когда Башкирия выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:16:17+03:00

Пока республика не выполняет два условия из трех

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Стало известно, что мешает Башкирии перейти на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Как пояснила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Софья Алешина, для дальнейших послаблений республика пока не выполняет два условия.

«Перейти на второй этап мы не можем по двум показателям, исходя из предъявленных условий: коечный фонд, который должен быть более 50% свободного [на данный момент показатель составляет 49,05%] и Rt - коэффициент распространения инфекции – он должен держаться меньше 0,8 10-14 дней. Сейчас он на сегодня равен единице», – пояснила специалист.

Отметим, второй этап снятия ограничений предусматривает открытие детских садов. На оперативном совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров Заявил, что дошкольные учреждения возобновят работу 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU