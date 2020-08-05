«Отличник был, мама за учебой следила»: подробности загадочной смерти матери и сына в Башкирии

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:54:11+03:00

По предварительным данным, женщина убила ребенка, а затем покончила с собой

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Стали известны подробности трагической гибели 42-летней женщины и ее 11-летнего сына в Октябрьском. Как ранее сообщала «КП – Уфа», родственники были найдены мертвыми в собственной квартире с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «КП – Уфа», по предварительным данным, мать убила своего ребенка, а затем свела счеты с жизнью. Квартира была заперта изнутри. По сообщению соседей, тела там пролежали несколько дней, потому что появился неприятный запах.

- Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная. Что-то замкнуло, видимо, у нее. Мальчик отличник был, там мама за учебой следила, - говорят местные жители.

Напомним, что их тела были обнаружены 4 августа. Сейчас следователи выясняют, что произошло на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU