«Отличник был, мама за учебой следила»: подробности загадочной смерти матери и сына в Башкирии
Стали известны подробности трагической гибели 42-летней женщины и ее 11-летнего сына в Октябрьском. Как ранее сообщала «КП – Уфа», родственники были найдены мертвыми в собственной квартире с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.
Как стало известно «КП – Уфа», по предварительным данным, мать убила своего ребенка, а затем свела счеты с жизнью. Квартира была заперта изнутри. По сообщению соседей, тела там пролежали несколько дней, потому что появился неприятный запах.
- Муж на вахте на севере. Семья благополучная, обеспеченная. Что-то замкнуло, видимо, у нее. Мальчик отличник был, там мама за учебой следила, - говорят местные жители.
Напомним, что их тела были обнаружены 4 августа. Сейчас следователи выясняют, что произошло на самом деле.
ИСТОЧНИК KP.RU