2020-08-05T10:06:35+03:00
Происшествия

В Башкирии местный житель нашел снаряд времен гражданской войны

Бдительный сельчанин позвонил в полицию немедленно
Эльвина АПАРИНА
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Время внесло свои коррективы – снаряд был найден со следами сильной коррозииВремя внесло свои коррективы – снаряд был найден со следами сильной коррозииФото: архив КП
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В минувший выходной 1 августа в полицию поступил звонок от 31-летнего жителя села Алаторка Иглинского района. Мужчина сообщил, что при копке ямы для канализации на своем участке он обнаружил предмет, похожий на снаряд. Об этом «КПУфа» сообщил собственный источник.

На место оперативно выехала саперная группа Росгвардии. Специалисты установили, что предметом является 76 мм осколочно-фугасный артиллерийским снаряд с вкрученным взрывателем времен гражданской войны. Время внесло свои коррективы – снаряд был найден со следами сильной коррозии. ОМОНовцы уничтожили его путем подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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