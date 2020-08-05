В Башкирии местный житель нашел снаряд времен гражданской войны

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:06:35+03:00

Время внесло свои коррективы – снаряд был найден со следами сильной коррозии Фото: архив КП

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В минувший выходной 1 августа в полицию поступил звонок от 31-летнего жителя села Алаторка Иглинского района. Мужчина сообщил, что при копке ямы для канализации на своем участке он обнаружил предмет, похожий на снаряд. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

На место оперативно выехала саперная группа Росгвардии. Специалисты установили, что предметом является 76 мм осколочно-фугасный артиллерийским снаряд с вкрученным взрывателем времен гражданской войны. Время внесло свои коррективы – снаряд был найден со следами сильной коррозии. ОМОНовцы уничтожили его путем подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU