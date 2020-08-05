В Уфе пожилой мужчина лишился 350 тысяч рублей, ответив на звонки незнакомца

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:24:46+03:00

Мошенник убедили его снять деньги с банкомата и отправить их на два счета

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В Уфе пожилой мужчина попался на удочку мошенника и лишился 350 тысяч рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 61-летнему горожанину в период с 31 июля на 1 августа с 30 номеров названивал неизвестный. Он представился сотрудником крупнейшего российского банка и предложил оформить кредит. Незнакомец смог войти в доверие к мужчине. Он убедил его продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения операции. Спустя несколько минут со счета уфимца исчезли 45 тысяч рублей.

На этом мошенник не остановился. Каким-то образом он уговорил жертву снять со счета банка 305 тысяч рублей и перевести их через банкомат другой финансовой организации на продиктованные номера карт. Доверчивый пожилой мужчина сделал все, как было велено. Лишь к вечеру 1 августа он опомнился и помчался с заявлением в полицию. Правда, номера карт злоумышленников, на которые были отправлены 305 тысяч рублей, мужчина вспомнить не смог. По факту кражи в крупном размере полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU