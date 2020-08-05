2020-08-04T20:23:05+03:00
Общество

Уфа попала в рейтинг городов, где мужчины подвергались женским домогательствам

Башкирская столица заняла 17 место из 20
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В основном домогательствам подвергаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 летВ основном домогательствам подвергаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет
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Уфа заняла 17 место из 20 в рейтинге городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин. Список на основе опроса по методу личных интервью среди 2400 жителей городов России провело исследовательское агентство Zoom Market.

Согласно исследованию, чаще всего мужчины подвергались женским домогательствам в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. На дне списка компанию башкирской столице составили Нижний Новгород (18 место), Красноярск (19) и Казань (20).

Эксперт агентства уточнил, что чрезмерному вниманию женщин мужчины подвергаются на работе (48%), в барах и ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%). В основном домогательствам подвергаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (71%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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