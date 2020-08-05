«У него нет причин уходить»: в Башкирии уже 40 дней разыскивают молодого парня

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии уже второй месяц разыскивают 31-летнего жителя Салавата Григория Лактионова. Как рассказали родственники, в ночь на 23 июня парень остался в гостях у друга, а утром заявил, что пойдет домой, но так и не вернулся. Обеспокоенные родственники разместили объявление о пропаже, и вскоре им позвонил некий мужчина, который сообщил, что якобы видел Григория идущим пешком вдоль трассы М5 возле Октябрьского. Родные обыскали все окрестности, опросили всех, кого можно, но безрезультатно.

- Мы не понимаем, что могло произойти. Григорий никогда раньше не пропадал. У него нет причин уходить из дома – есть квартира, машина, хорошая работа. За бродяжничеством или каким-то аморальным образом жизни никогда ранее замечен не был. Нам недавно позвонили, мол, видели его в Уфе, в Черниковке. Мы там три дня все обыскали, всех опросили, но так и не нашли. Очень переживаем, не случилось ли чего плохого и просим Григория поскорее вернуться домой, - рассказала родственница пропавшего мужчины.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы.

Особые приметы: на правой кисти руки нет двух фаланг на среднем и безымянном пальцах.

Был одет: темно-синяя ветровка, темная с разноцветными вертикальными полосками рубашка, синие джинсы, черные замшевые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Григория Лактионова, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU