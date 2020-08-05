2020-08-05T07:47:26+03:00
Общество

«У него нет причин уходить»: в Башкирии уже 40 дней разыскивают молодого парня

Родные Григория Лактионова не могут понять, куда мог подеваться их родственник
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
В Башкирии уже 40 дней разыскивают молодого парняВ Башкирии уже 40 дней разыскивают молодого парня
Изменить размер текста:

В Башкирии уже второй месяц разыскивают 31-летнего жителя Салавата Григория Лактионова. Как рассказали родственники, в ночь на 23 июня парень остался в гостях у друга, а утром заявил, что пойдет домой, но так и не вернулся. Обеспокоенные родственники разместили объявление о пропаже, и вскоре им позвонил некий мужчина, который сообщил, что якобы видел Григория идущим пешком вдоль трассы М5 возле Октябрьского. Родные обыскали все окрестности, опросили всех, кого можно, но безрезультатно.

- Мы не понимаем, что могло произойти. Григорий никогда раньше не пропадал. У него нет причин уходить из дома – есть квартира, машина, хорошая работа. За бродяжничеством или каким-то аморальным образом жизни никогда ранее замечен не был. Нам недавно позвонили, мол, видели его в Уфе, в Черниковке. Мы там три дня все обыскали, всех опросили, но так и не нашли. Очень переживаем, не случилось ли чего плохого и просим Григория поскорее вернуться домой, - рассказала родственница пропавшего мужчины.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы.

Особые приметы: на правой кисти руки нет двух фаланг на среднем и безымянном пальцах.

Был одет: темно-синяя ветровка, темная с разноцветными вертикальными полосками рубашка, синие джинсы, черные замшевые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Григория Лактионова, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии местный житель нашел снаряд времен гражданской войны
В Минздраве рассказали, когда Башкирия выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
«Отличник был, мама за учебой следила»: подробности загадочной смерти матери и сына в Башкирии
В Уфе пожилой мужчина лишился 350 тысяч рублей, ответив на звонки незнакомца
«У него нет причин уходить»: в Башкирии уже 40 дней разыскивают молодого парня
В одном из сел Башкирии родители нашли тело своего новорожденного сына
Уфа попала в рейтинг городов, где мужчины подвергались женским домогательствам
В башкирском городе в квартире найдены тела женщины и ее 11-летнего сына
Следователи Башкирии проверят смерть 26-летнего рабочего на предприятии
Лето возвращается: завтра в Башкирии потеплеет до +32 градусов
Гульназ Асаева трогательно поздравила своего жениха с днем рождения
Из офиса нотариуса в Уфе украли больше ста тысяч рублей
Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев COVID-19 – данные на 4 августа
Эпидемиолога РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса, наказали штрафом
Уфимец пытается продать пятитысячную купюру за 4,2 млн рублей