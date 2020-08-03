2020-08-03T16:04:20+03:00
Общество

Численность безработных в Башкирии выросла в 4,3 раза

За январь-июнь текущего года в центры занятости обратились 114 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Елена СТЕПАНОВА
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В Башкирии на конец июня текущего года в качестве безработных были зарегистрированы 88 тысяч человек – в 4,3 раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в исследовании рынка труда, которое провел Башстат.

За первое полугодие 2020 года в центры занятости населения обратились 114 тысяч человек (в 2019 году - 52 тысячи). Из них только 17,2% смогли трудоустроиться по направлению (в 2019 году - 70,3%), а 26,6% не имели трудового стажа. Большинство зарегистрированных в 2020 году безработных имели высшее и среднее профессиональное образование (56,2% от общего числа).

Из 88 тысяч человек, зарегистрированных прямо сейчас безработными, 61% – женщины, 23,8% молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Уровень регистрируемой безработицы составляет 4,65%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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