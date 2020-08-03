Главбух уфимской стройфирмы уклонился от налогов на 48 млн рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:10:46+03:00

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В Уфе будут судить 47-летнего директора строительной фирмы за уклонение от уплаты налогов на и сокрытии средств. О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК.

Сыщики установили, что 47-летний обвиняемый в 2013-2016 годах был главных бухгалтером стройфирмы и организовал формальный документооборот с фирмами-однодневками в качестве контрагентов. С помощью них он собирался избежать уплаты налогов на добавленную стоимость. В органы бухгалтер представил сведения о якобы понесенных расходах, за что получил налоговый вычет. Таким образом он смог «сохранить» более 48 млн рублей.

На этом махинации дельца не закончились. В 2018 году, когда налоговая приостановила операции по расчетным счетам компании в связи с задолженностью, он направил письма контрагентам от имени руководства. В обращениях он заявлял о необходимости перечислить средства в счет погашения кредиторской задолженности в адрес других контрагентов.

«В обход счетов организации-должника были произведены расчеты на общую сумму свыше 69 млн рублей, из которых более 35 млн рублей должны были быть направлены на погашение налоговой задолженности в случае поступления на счет организации», – рассказали в СК.

Во время следствия обвиняемый признал в вину в преступлениях. На имущество стройфирмы был наложен арест. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU