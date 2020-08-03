Под Уфой местные жители выступили против строительства нового кладбища
Жители Миловского сельсовета Уфимского района выступили против строительства городского кладбища возле деревни Начапкино. 28 июля перед началом общественных слушаний в селе Миловка на площадке перед местным домом культуры с пикетом собрались 22 человека.
Собравшиеся хотели привлечь внимание общественности и средств массовой информации к последствиям строительства кладбища в 86 гектаров. По их словам, под предполагаемым местом захоронения проходят грунтовые воды, которые могут попасть в колодцы.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», правоохранители усмотрели в действиях граждан признаки административного правонарушения – организации публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления.
ИСТОЧНИК KP.RU