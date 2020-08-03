МЧС Башкирии предупреждает о грозах и сильном ветре в республике

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:07:17+03:00

Порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду

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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. В аварийном ведомстве предупреждают о надвигающихся на республику грозе и сильном ветре.

«4 августа местами по республике прогнозируются грозы, порывы ветра 15-20 м/с», – следует из релиза МЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается кратковременный дождь. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный. Температура воздуха грядущей ночью составит 12-17°, днем 22-27°, по югу столбик термометра «взлетит» до 32°.

ИСТОЧНИК KP.RU