МЧС Башкирии предупреждает о грозах и сильном ветре в республике
Порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду
Завтра в Башкирии ожидается ненастная погода
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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. В аварийном ведомстве предупреждают о надвигающихся на республику грозе и сильном ветре.
«4 августа местами по республике прогнозируются грозы, порывы ветра 15-20 м/с», – следует из релиза МЧС.
По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается кратковременный дождь. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный. Температура воздуха грядущей ночью составит 12-17°, днем 22-27°, по югу столбик термометра «взлетит» до 32°.
ИСТОЧНИК KP.RU