В Башкирии во время работы погиб 25-летний парень
Он получил смертельную травму головы
Парень получил смертельную травму во время ремонта транспортера
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На территории элеватора в башкирском городе Стерлитамаке погиб 25-летний парень. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 июля, сообщает региональная Гострудинспекция.
По данным ведомства, погибший был слесарем-ремонтником совхоза «Рощинский». При проведении ремонта транспортера молодой работник получил травму головы. Повреждения оказались смертельный, и он скончался.
Сейчас в деле разбирается Гострудинспекция. В надзорном ведомстве намерены выяснить обстоятельства и причины несчастного случая.
ИСТОЧНИК KP.RU