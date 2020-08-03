2020-08-03T12:29:16+03:00
Происшествия

В Башкирии во время работы погиб 25-летний парень

Он получил смертельную травму головы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парень получил смертельную травму во время ремонта транспортераПарень получил смертельную травму во время ремонта транспортера
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На территории элеватора в башкирском городе Стерлитамаке погиб 25-летний парень. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 июля, сообщает региональная Гострудинспекция.

По данным ведомства, погибший был слесарем-ремонтником совхоза «Рощинский». При проведении ремонта транспортера молодой работник получил травму головы. Повреждения оказались смертельный, и он скончался.

Сейчас в деле разбирается Гострудинспекция. В надзорном ведомстве намерены выяснить обстоятельства и причины несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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