2020-08-03T11:53:25+03:00
Общество

Радий Хабиров назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами»

Он поручил усилить работу по пропаганде трезвого вождения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За минувшие сутки инспекторы ДПС задержали 244 водителяЗа минувшие сутки инспекторы ДПС задержали 244 водителяФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Глава Башкирии назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами» и поручил усилить пропаганду трезвого вождения. Радий Хабиров сказал об этом после доклада руководителя Госкомтранса Алана Марзаева, который сообщил, что за минувшие выходные – с 31 июля по 2 августа – сотрудники ГИБДД задержали 224 пьяных автомобилиста.

«У нас на дорогах обстановка такая, что люди считают, что это возможно [ездить пьяными]. Нужно продолжать практику жесткого наказания. Коллеги говорят, что как только материалы в суд попадают, там суд довольно жестко и беспощадно лишает прав и штрафует, – отметил Хабиров. – Надо пропаганду трезвого вождения внедрять и показывать вот этих людей [пьяных водителей]. Надо на каждое задержание направлять телевизионных операторов, и пусть они снимают этих людей, потому что это потенциальные убийцы».

За 2020 год в Башкирии произошло 1953 ДТП, в которых пострадали 2419 и погибли 228 человек. Пьяное вождение занимает четвертое место среди наиболее частых причин аварии. В первую тройку факторов, провоцирующих дорожные инциденты, входят превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии предупреждает о грозах и сильном ветре в республике
Новоселье в Юбилей
В Уфе девушку без маски обругали и силой вытолкнули из автобуса
В Башкирии во время работы погиб 25-летний парень
Радий Хабиров назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами»
Власти Башкирии готовят «нетрадиционные» методы организации учебы в школах
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Аналитики назвали районы Башкирии с самым высоким уровнем смертности
СК Башкирии начал проверку после падения ворот на 7-летнюю девочку
В Башкирии вступили в силу новые штрафы для водителей
Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на газификацию
«У меня бы совести не хватило»: глава Башкирии захотел пересмотреть цены на вывоз мусора
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек
Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: «Мы не переходим на второй этап снятия ограничений»
«Пусть готовятся»: глава Башкирии высказался об открытии кинотеатров
Глава Башкирии поставил «важнейшую задачу» перед Минздравом