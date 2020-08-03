Радий Хабиров назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами»

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:53:25+03:00

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Глава Башкирии назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами» и поручил усилить пропаганду трезвого вождения. Радий Хабиров сказал об этом после доклада руководителя Госкомтранса Алана Марзаева, который сообщил, что за минувшие выходные – с 31 июля по 2 августа – сотрудники ГИБДД задержали 224 пьяных автомобилиста.

«У нас на дорогах обстановка такая, что люди считают, что это возможно [ездить пьяными]. Нужно продолжать практику жесткого наказания. Коллеги говорят, что как только материалы в суд попадают, там суд довольно жестко и беспощадно лишает прав и штрафует, – отметил Хабиров. – Надо пропаганду трезвого вождения внедрять и показывать вот этих людей [пьяных водителей]. Надо на каждое задержание направлять телевизионных операторов, и пусть они снимают этих людей, потому что это потенциальные убийцы».

За 2020 год в Башкирии произошло 1953 ДТП, в которых пострадали 2419 и погибли 228 человек. Пьяное вождение занимает четвертое место среди наиболее частых причин аварии. В первую тройку факторов, провоцирующих дорожные инциденты, входят превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU