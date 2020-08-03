Власти Башкирии готовят «нетрадиционные» методы организации учебы в школах

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:20:19+03:00

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики заявил, что Минобр готовит «нетрадиционные» методы организации учебы в условиях пандемии коронавируса. Радий Хабиров отметил, что и школы, и детские сады будут открыты 1 сентября.

«Огромное количество детей пойдут в школы, сотни тысяч. Придут преподаватели, и все это будет происходить в закрытых коллективах. Мы в рабочем порядке с министерством образования детально прорабатываем, каким образом мы будем обороняться от коронавируса и какие меры предпримем. Тут надо придумать какие-то нетрадиционные и более совершенные методы. Самое обидное будет, если мы с вами сейчас откроем школы, а потом пойдут вспышки», – обратился к коллегам Хабиров.

Он также добавил, что республиканскому Минобру необходимо увеличить финансирование на закупку «определенных средств защиты».

Напомним, с начала пандемии коронавирусом в Башкирии заразилось 6851 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU