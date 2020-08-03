2020-08-03T10:43:52+03:00
Общество

Аналитики назвали районы Башкирии с самым высоким уровнем смертности

Башстат подвел итоги за первые четыре месяца 2020 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В башкирской столице за 4 месяца 2020 года умерло чуть больше четырех тысяч человекВ башкирской столице за 4 месяца 2020 года умерло чуть больше четырех тысяч человек
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В Башстате назвали районы с самым высоким уровнем смертности. Аналитики подвели итоги за январь-апрель текущего года. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась: если за первые четыре месяца 2019 года умер 16 981 человек, то в 2020 – 16 502 (-479). В разрезе смертей на 1 000 человек населения показатель составил 12,8 против 12,4.

Самый высокий уровень смертности наблюдается в Бакалинском районе. Там за январь-апрель 2020 года умерло 158 человек (или 18,6 на 1 000 человек). Следом идут Миякинский (18,3 или 147 умерших), Бураевский (18,2 или 125), Архангельский (18,2 или 104) и Аургазинский (18,1 или 191) районы.

Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Уфимском районе (9,4 или 311 умерших), а также городах Нефтекамске (9,6 или 452) и Октябрьском (9,8 или 370).

В башкирской столице Уфе за первые четыре месяца 2020 году зарегистрировано 4005 умерших – на 51 меньше, чем годом ранее. Показатель на 1000 человек населения – 10,6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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