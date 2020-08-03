СК Башкирии начал проверку после падения ворот на 7-летнюю девочку
Сибайские следователи начали проверку по факту падения хоккейный ворот на 7-летнего ребенка. Об этом сообщает СК Башкирии.
Инцидент произошел 1 августа на детской игровой площадке на улице Ветеранов в городе Сибае. Девочка повисла на перекладине ворот, после чего те опрокинулись и упали ей на голову. Сейчас пострадавшая находится в городской больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.
После случившегося на место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, сотрудников управляющей компании и администрации города. Следователи также анализируют техническую документацию на установленные ворота. Проверка должна установить ответственных за соблюдение требований безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU