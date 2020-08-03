2020-08-03T10:06:11+03:00
Происшествия

СК Башкирии начал проверку после падения ворот на 7-летнюю девочку

Инцидент произошел в городе Сибае
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сибайские следователи начали проверку по факту падения хоккейный ворот на 7-летнего ребенка. Об этом сообщает СК Башкирии.

Инцидент произошел 1 августа на детской игровой площадке на улице Ветеранов в городе Сибае. Девочка повисла на перекладине ворот, после чего те опрокинулись и упали ей на голову. Сейчас пострадавшая находится в городской больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.

После случившегося на место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, сотрудников управляющей компании и администрации города. Следователи также анализируют техническую документацию на установленные ворота. Проверка должна установить ответственных за соблюдение требований безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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