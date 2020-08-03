2020-08-03T09:30:55+03:00
Общество

В Башкирии вступили в силу новые штрафы для водителей

Рублем придется отвечать тем, кто загрязняет улицы в населенных пунктах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Растасканная по улицам грязь обойдется водителям в 500-1000 рублейРастасканная по улицам грязь обойдется водителям в 500-1000 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии в силу вступил закон о штрафах за грязные колеса. Теперь водителям и организациям, машины которых разносят грязь по дорогам, придется отвечать рублем. Как отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев, норма касается в первую очередь грузовиков.

«Нередко можно наблюдать, как из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся на дорогу мусор, песок, цемент. Также имеют место случаи, когда машины выезжают со строек с немытыми колесами, растаскивают грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах», – пояснил парламентарий, отметив, что все это наносит ущерб эстетическому, санитарному и экологическому состоянию населенных пунктов.

Штраф за загрязнение улиц установлен в размере от 500 до 1000 рублей для граждан, от 4000 до 7000 рублей для должностных и от 20000 до 25000 для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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