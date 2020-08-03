Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на газификацию
Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на возмещение затрат на подключение домов к газовым сетям, иными словами - на газификацию.
Как пояснила министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, сертификаты номиналом 100 тысяч рублей будут выдаваться:
– инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
– участникам Великой Отечественной войны.
Сертификаты номиналом 60 тысяч смогут получить:
– инвалиды;
– семьи, имеющие детей-инвалидов;
– многодетные семьи.
Иванова отметила, что для граждан из второй группы льготников (инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи) номинал сертификата вырастет до 100 тысяч рублей в том случае, если их среднедушевой доход будет меньше величины прожиточного минимума (9442 рубля).
ИСТОЧНИК KP.RU