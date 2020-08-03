Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на газификацию

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:04:22+03:00

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Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на возмещение затрат на подключение домов к газовым сетям, иными словами - на газификацию.

Как пояснила министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, сертификаты номиналом 100 тысяч рублей будут выдаваться:

– инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;

– участникам Великой Отечественной войны.

Сертификаты номиналом 60 тысяч смогут получить:

– инвалиды;

– семьи, имеющие детей-инвалидов;

– многодетные семьи.

Иванова отметила, что для граждан из второй группы льготников (инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи) номинал сертификата вырастет до 100 тысяч рублей в том случае, если их среднедушевой доход будет меньше величины прожиточного минимума (9442 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU