Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек
На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 новых случая заболевания ковидом, общее число инфицированных достигло 6851. Из них 1440 проходят лечение амбулаторно, а 187 находятся в стационарах. В Минздраве отметили, что состояние 5 из них оценивается как удовлетворительное, 144 – средней тяжести и 38 – как тяжелое.
Коэффициент распространения вируса остается достаточно низким – всего 0,7 процента. Новых жертв инфекции не зарегистрировано – их по-прежнему 23. Что касается выздоровевших, их число стремительно растет и уже достигло 5201 человек.
- Запаса средств индивидуальной защиты и лекарств в больницах республики хватит на два месяца, - добавил министр здравоохранения Максим Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU