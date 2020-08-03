Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:17:09+03:00

Запаса лекарств и средств индивидуальной защиты в больницах хватит на два месяца Фото: Иван МАКЕЕВ

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На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 новых случая заболевания ковидом, общее число инфицированных достигло 6851. Из них 1440 проходят лечение амбулаторно, а 187 находятся в стационарах. В Минздраве отметили, что состояние 5 из них оценивается как удовлетворительное, 144 – средней тяжести и 38 – как тяжелое.

Коэффициент распространения вируса остается достаточно низким – всего 0,7 процента. Новых жертв инфекции не зарегистрировано – их по-прежнему 23. Что касается выздоровевших, их число стремительно растет и уже достигло 5201 человек.

- Запаса средств индивидуальной защиты и лекарств в больницах республики хватит на два месяца, - добавил министр здравоохранения Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU