Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: «Мы не переходим на второй этап снятия ограничений»
Сегодня, 3 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве республики, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остается «ровной», но сложной.
- Значительных улучшений мы не видим, хотя ставили задачу, чтобы подошли к 1 сентября с более лучшими показателями, - подчеркнул Хабиров.
Глава Башкирии признал, что в республике довольно высокий уровень распространения инфекции.
- Мы не переходим на второй этап снятия ограничений, все это понимают, - заявил руководитель региона.
Напомним, в Башкирии за последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 36 человек. Общее количество зараженных достигло 6851 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU