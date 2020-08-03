2020-08-03T08:17:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: «Мы не переходим на второй этап снятия ограничений»

Радий Хабиров признал сложной ситуацию с коронавирусом в республике
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 3 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве республики, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остается «ровной», но сложной.

- Значительных улучшений мы не видим, хотя ставили задачу, чтобы подошли к 1 сентября с более лучшими показателями, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии признал, что в республике довольно высокий уровень распространения инфекции.

- Мы не переходим на второй этап снятия ограничений, все это понимают, - заявил руководитель региона.

Напомним, в Башкирии за последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 36 человек. Общее количество зараженных достигло 6851 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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