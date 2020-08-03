2020-08-03T09:58:33+03:00
Общество

«Пусть готовятся»: глава Башкирии высказался об открытии кинотеатров

Предварительная дата открытия – 15 августа
Эльвина АПАРИНА
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Предварительной датой открытия остается 15 августа 2020 годаПредварительной датой открытия остается 15 августа 2020 годаФото: pixabay.com
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался об открытии кинотеатров. Предварительной датой открытия остается 15 августа 2020 года, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

- Будем смотреть, как у нас идет. Поэтому пусть кинотеатры готовятся. Подчеркиваю, чтобы потом мне не сказали, мол, обещал и не открыл, мы будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Если мы не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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