«Пусть готовятся»: глава Башкирии высказался об открытии кинотеатров

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:58:33+03:00

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался об открытии кинотеатров. Предварительной датой открытия остается 15 августа 2020 года, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

- Будем смотреть, как у нас идет. Поэтому пусть кинотеатры готовятся. Подчеркиваю, чтобы потом мне не сказали, мол, обещал и не открыл, мы будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Если мы не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU