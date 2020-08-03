3 Авг. 2020 2020-08-03T09:13:19+03:00

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Глава Башкирии поставил «важнейшую задачу» перед Минздравом республики. Речь идет о вакцинации населения от гриппа, который в грядущем сезоне, по словам Радия Хабирова, ожидается агрессивным. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве.

«Сейчас важнейшая задача, которая стоит перед Минздравом и перед правительством – это иммунизация населения. Мы с вами должно пройти иммунизацию от гриппа где-то 60%, в группе риска – 75%, иначе мы будем болеть всю зиму», - отметил Хабиров.

По словам руководителя министерства здравоохранения Башкирии Максима Забелина, первые поставки вакцины от гриппа ожидаются в первой половине сентября. В пресс-службе ведомства дополнили, что республика получит чуть больше двух миллионов доз.

Кроме того, отдельные группы населения уже прививаются от пневмококковой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU